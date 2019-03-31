В Запорожской области якобы Оппоблок подвозил избирателей – ОПОРА

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Подвоз был организован, по словам водителя, для помощи тем людям, которым сложно было пешком добираться до участков

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В поселке Роза Запорожской области зафиксирован подвоз избирателей на участки, сообщает общественная сеть ОПОРА.

По словам водителя, организатор – руководитель городской организации Оппозиционного блока, депутат Бердянского горсовета Сергей Путря. Подвоз был организован якобы для помощи тем людям, которым сложно было пешком добираться до участков. В автобусе находились около шести человек.

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Ранее сегодня в МВД сообщили, что, по состоянию на 15:00, в полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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Теги: выборы
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