В Запорожской области якобы Оппоблок подвозил избирателей – ОПОРА

В поселке Роза Запорожской области зафиксирован подвоз избирателей на участки, сообщает общественная сеть ОПОРА.

По словам водителя, организатор – руководитель городской организации Оппозиционного блока, депутат Бердянского горсовета Сергей Путря. Подвоз был организован якобы для помощи тем людям, которым сложно было пешком добираться до участков. В автобусе находились около шести человек.

Реклама

Ранее сегодня в МВД сообщили, что, по состоянию на 15:00, в полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE