Почти 650 нарушений: в МВД рассказали о самых распространенных

Выборы (фото - depositphotos.com)

В день выборов по состоянию на 15:00 в полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что следователи внесли в реестр досудебных расследований 11 сообщений.

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Больше всего из них: Киев - 76, Донецкая область - 66, Харьковская - 61, Сумская - 50, Полтавская - 42, Днепропетровская - 41, Одесская - 39, Луганская - 35, Винницкая - 26.

Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (68), подкупом избирателей (20), повреждением бюллетеней (19), фотографированием бюллетеней (42), попытками выноса бюллетеня с участка (6), сообщение о минировании (6).

Сообщается, что по данным фактам начато 11 уголовных производств и составлено четыре административных протокола.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.