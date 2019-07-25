ОПОРА: В пяти округах могут провести пересчет голосов

Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях могут повторно пересчитать голоса на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом заявила глава Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

"Уже в пятом округе идет дело к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки является фактором влияния на решение о повторном подсчете голосов избирателей.

"Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на пересчет", - уточнила Айвазовская.

25 июля сообщалось, что в 70-м избирательном округе, что в Сваляве, 10 членов окружной избирательной комиссии отравились салатом оливье, из-за чего ОИК долгое время не могла провести заключительное заседание.