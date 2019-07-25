Сюр. В Закарпатье члены ОИК отравились оливье. Не могли работать

Капельница (фото - unsplash.com)

В 70-м избирательном округе, что в Сваляве, 10 членов окружной избирательной комиссии отравились салатом оливье, из-за чего ОИК долгое время не могла провести заключительное заседание. Помимо них отравились также двое полицейских и один сотрудник ГСЧС. Об этом сообщает телеканал Sirius.

Глава ОИК говорит, что члены комиссии заказали еду неподалеку в ресторане, чтобы обеспечить беспрерывную работу. После перекуса все они почувствовали одинаковые симптомы: "температура за 40, диарея и тошнота".

Официально за помощью к врачам обратились шестеро - их госпитализировали. На сегодня двух членов ОИК выписали, еще четверо находятся в инфекционном отделении Свалявской больницы.

Сразу после выписки главе ОИК удалось собрать 10 членов комиссии на заключительное заседание, которое прошло без участия секретаря, но с соблюдением необходимого кворума.

Ранее стало известно, что в селе Лазурное Херсонской области в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей.