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В Херсонской области массово отравились дети

В Херсонской области массово отравились дети - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
25.07.2019, 09:51

Дети госпитализировали в больницу Скадовска

В селе Лазурное Херсонской области в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детей 2005-2011 годов рождения госпитализировали в Скадовскую райнную больницу с признаками пищевого отравления. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

12 июля 2019 года в пгт Сергеевка Одесской области в лагере отравились 46 детей. В лагере Медик-2 отдыхали 226 детей от семи до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 из которых трое контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо.

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