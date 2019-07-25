В Херсонской области массово отравились дети

Капельница (фото - pixabay.com)

В селе Лазурное Херсонской области в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детей 2005-2011 годов рождения госпитализировали в Скадовскую райнную больницу с признаками пищевого отравления. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

12 июля 2019 года в пгт Сергеевка Одесской области в лагере отравились 46 детей. В лагере Медик-2 отдыхали 226 детей от семи до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 из которых трое контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо.