Оппоблок упрекнул Бойко за вышки: Бакулину пришлось сбежать

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Оппозиционном блоке заподозрили бывшего главу своей фракции в Верховной Раде Юрия Бойко в "работе на власть", посетовав на то, что тот в эфире одного из каналов обвинил членов партии в том же. Соответствующее партийное заявление опубликовано на ее сайте.

В Оппоблоке обвинили экс-сопредседателя в том, что он начал переговоры с партией За життя Вадима Рабиновича, вышел из Оппоблока и принял участие в "создании партии ЗаЖОП", чем "внес смуту и раскол в оппозицию".

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"По странному стечению обстоятельств на протяжении последних 4 лет Бойко был единственным из числа лидеров оппозиции, относительно которого ГПУ не вносилось представление на снятие неприкосновенности", - пишут его бывшие соратники.

Кроме того, говорят в Оппоблоке, Бойко "предпочел переложить ответственность" за скандальные буровые установки на других членов команды, "из-за чего Евгению Бакулину пришлось покинуть страну".

2 февраля ГПУ объявила, что будет просить у Рады разрешение на привлечение депутата Оппоблока Евгения Бакулина (возглавлял Нафтогаз в 2010-2014 годах, был арестован по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд; вышел под залог в 10 млн грн) к уголовной ответственности.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что у следствия "нет прямых доказательств" участия Юрия Бойко в незаконной схеме покупки буровых установок для Черноморнефтегаза, хотя летом 2017-го говорил, что "дело продвигается".