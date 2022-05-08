Опрос. Чей вклад в победу над Гитлером больше? Для украинцев – Украины, США и Британии

Украинцы считают, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией внесли Украина, США и Великобритания. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в конце апреля.

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Респондентов спросили, какие страны, по их мнению, внесли наибольший вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

67% ответили, что Украина, 30% – США, 27% – Великобритания, 24% – Беларусь, 23% – Россия, 21% – другие страны – бывшие республики СССР.

95% украинцев считают вклад Украины в победу во Второй мировой войне "значимым" и "очень значимым":

Респондентов спросили об отношении к разным историческим личностям. Самое положительное отношение – к Богдану Хмельницкому и Михаилу Грушевскому (более 90%). 76% сказали, что положительно относятся к Ивану Мазепе, Степану Бандере – 74%, Симону Петлюре – 49%.

К Владимиру Ленину сейчас положительно относятся только 13% украинцев, а к Иосифу Сталину – 7%.

Также украинцев спросили об отношении к распаду СССР. Социологи отметили, что к концу апреля 2022 года в Украине зафиксирован самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР – 11%. Не сожалеют о распаде – абсолютное большинство – 87%.

Опрос проводился по телефону среди респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

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Оксана Житнюк

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