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27.06.2019, 11:25

Опрос: кто из политиков возглавляет рейтинг доверия украинцев

Опрос: кто из политиков возглавляет рейтинг доверия украинцев - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Шестому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 63% украинцев

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 63% (не доверяют 25%). Таковы результаты опроса группы Рейтинг.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются: лидер партии Голос Святослав Вакарчук (24%), лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко (22%), первый номер партии Сила и честь Игорь Смешко (21%).

Главе партии Оппозиционная платформа - За життя Юрию Бойко доверяет 21%, возглавляющей Батькивщину Юлии Тимошенко - 19%,так же, как и премьеру и лидеру Украинской стратегии Владимиру Гройсману.

Мэру Львова и первому номеру Самопомощи Андрею Садовому доверяет 14%, первому номеру Европейской солидарности Петру Порошенко - тоже 14%.

Порошенко, вместе с главой Радикальной партии Олегом Ляшко, являются лидерами по недоверию - 81 и 80 процентов опрошенных, соответственно.

Опрос по методу личного интервью проведен 12-20 июня 2019 года среди 6000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 1,3%.

Вчера публиковались итога опроса Рейтинга, проведенного 20-24 июня. Согласно им, уровень доверия к Зеленскому составляет 67% (не доверяют 26%). Вакарчук получил 25% доверия, глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков - 22%, Гриценко - 21%, Смешко - 21%.

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Теги: рейтинг, соцопрос
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