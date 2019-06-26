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26.06.2019, 10:55

Соцопрос: кому из политиков больше всего доверяют украинцы

Соцопрос: кому из политиков больше всего доверяют украинцы - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Лидером общественного доверия группа Рейтинг назвала Владимира Зеленского

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 67% (не доверяют 26%). Таковы результаты опроса группы Рейтинг.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются: лидер партии Голос Святослав Вакарчук (25%), глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков (22%), лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко (21%), первый номер партии Сила и честь Игорь Смешко (21%).

Лидеру партии Оппозиционная платформа - За життя Юрию Бойко доверяют 20%, возглавляющей Батькивщину Юлии Тимошенко - 17%, первому номеру Европейской солидарности Петру Порошенко - 15%. Порошенко, вместе с главой Радикальной партии Олегом Ляшко, являются лидерами по недоверию - им не доверяют по 80% опрошенных.

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно томуже опросу, если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 20 по 24 июня, то в Раду прошли бы пять партий:

45,3% получил бы Слуга народа;
12,1% - Оппозиционная платформа/За життя;
8,4% - Голос;
7,2% - Европейская солидарность;
7% - Батькивщина.

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Теги: верховная рада, рейтинг, выборы, соцопрос
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