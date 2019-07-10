Опрос Рейтинга: половина респондентов - за Слугу народа

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли бы в начале июля, 50% украинцев проголосовало бы за президентскую партию Слуга народа (из тех, кто определился и будет голосовать). Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

Позиции далее:

12% - Оппозиционная платформа - За життя (Юрий Бойко);

8% - Голос (Святослав Вакарчук);

7% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

6% - Батькивщина (Юлия Тимошенко).

Партия Игоря Смешко Сила и честь набрала 4%, а Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 1%.

Опрос проводился с 13 по 23 июня среди 2400 респондентом. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, ранее стали известны результаты соцопроса КМИСа. Согласно им, в Раду проходят четыре партии, партия Святослава Вакарчука рискует не набрать 5%. На первом месте по итогам опроса - Слуга народа - у нее 48,5% поддержки респондентов.