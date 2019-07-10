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10.07.2019, 14:45

Опрос Рейтинга: половина респондентов - за Слугу народа

Опрос Рейтинга: половина респондентов - за Слугу народа - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Опрос группы Рейтинг дает 50% электоральной поддержке партии Зеленского, а партии Святослава Вакарчука - 8%

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли бы в начале июля, 50% украинцев проголосовало бы за президентскую партию Слуга народа (из тех, кто определился и будет голосовать). Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

Позиции далее:

12% - Оппозиционная платформа - За життя (Юрий Бойко);
8% - Голос (Святослав Вакарчук);
7% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);
6% - Батькивщина (Юлия Тимошенко).

Партия Игоря Смешко Сила и честь набрала 4%, а Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 1%.

Опрос проводился с 13 по 23 июня среди 2400 респондентом. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, ранее стали известны результаты соцопроса КМИСа. Согласно им, в Раду проходят четыре партии, партия Святослава Вакарчука рискует не набрать 5%. На первом месте по итогам опроса - Слуга народа - у нее 48,5% поддержки респондентов.

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Теги: рейтинг, соцопрос, выборы, верховная рада
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