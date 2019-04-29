Опрос: сколько россиян считает победу Зеленского выгодной для РФ

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

31% опрошенных россиян убеждены, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украина более выгодна для России. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Только 2% жителей страны-агрессора РФ считают переизбрание Петра Порошенко выгодным для России.

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Фото: levada.ru

55% респондентов ответили, что для страны "не имеет значения, кто победит на этих выборах".

68% опрошенных следили за предвыборной кампанией в Украине, 30% из них - "очень внимательно" или "довольно внимательно".

Опрос был проведен 18–23 апреля 2019 года среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2,9%.

23 апреля 2019 года было обработано 100% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. С 73,2% победил Зеленский, сообщает Центральная избирательная комиссия. Порошенко набрал 24,4% голосов.