Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.04.2019, 18:56

Опрос: сколько россиян считает победу Зеленского выгодной для РФ

Опрос: сколько россиян считает победу Зеленского выгодной для РФ - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

По данным опроса, переизбрание Петра Порошенко посчитали выгодным для России только 2% респондентов

Реклама
Реклама

31% опрошенных россиян убеждены, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украина более выгодна для России. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Только 2% жителей страны-агрессора РФ считают переизбрание Петра Порошенко выгодным для России.

Реклама

Фото: levada.ru

55% респондентов ответили, что для страны "не имеет значения, кто победит на этих выборах".

68% опрошенных следили за предвыборной кампанией в Украине, 30% из них - "очень внимательно" или "довольно внимательно".

Опрос был проведен 18–23 апреля 2019 года среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2,9%.

23 апреля 2019 года было обработано 100% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. С 73,2% победил Зеленский, сообщает Центральная избирательная комиссия. Порошенко набрал 24,4% голосов.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, опрос, левада-центр, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 