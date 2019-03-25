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25.03.2019, 14:35

Опрос социологического консорциума: Зеленский лидирует

Опрос социологического консорциума: Зеленский лидирует - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

По итогам совместного опроса группы Рейтинг, КМИСа и Центра Разумкова, Владимир Зеленский получил бы сейчас 27,7% на президентских выборах

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Накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и выборы. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса группы Рейтинг, КМИСа и Центра Разумкова.

По данным опроса, лидером президентского рейтинга остается Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать на выборах. Вторую и третью позицию делят Тимошенко - 16,6% и Порошенко - 16,4%.

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Далее идут Анатолий Гриценко - 9,7%, Юрий Бойко - 8,4%, Олег Ляшко - 5,3%, Александр Вилкул - 4,0%, Игорь Смешко - 3,7%.

"Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей. Если  Зеленского,  Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко - женщины", - отмечают социологи.

Опрос проводился 5-14 марта среди 15000 респондентов. Ошибка выборки - 0,8%.

В опросе одного КМИСа лидирует также Зеленский.

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Теги: выборы, соцопрос
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