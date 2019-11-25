Опрос: Украинцы назвали пять главных задач для команды Зеленского

74% опрошенных украинцев назвали прекращение войны в Донбассе первоочередной задачей президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фондом Деминициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.
"Граждане считают, что первоочередные пять действий президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%", - говорится в сообщении.
Нажмите для увеличения
Фото: dif.org.ua
Читайте также: Оцени президента. Что думает бизнес о первых шести месяцах Владимира Зеленского
Социологи отметили, что украинцы положительно относятся к первым решениям и предложениям Зеленского:
Негативно украинцы воспринимают решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%), решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%), решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).
Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2041 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.