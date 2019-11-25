Опрос: Украинцы назвали пять главных задач для команды Зеленского

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

74% опрошенных украинцев назвали прекращение войны в Донбассе первоочередной задачей президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фондом Деминициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

"Граждане считают, что первоочередные пять действий президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%", - говорится в сообщении.

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Фото: dif.org.ua

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Социологи отметили, что украинцы положительно относятся к первым решениям и предложениям Зеленского:

инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),

решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59 %, отрицательно - 26%),

предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),

возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),

решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),

полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Негативно украинцы воспринимают решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%), решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%), решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2041 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.