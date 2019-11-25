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Опрос: Украинцы назвали пять главных задач для команды Зеленского

Опрос: Украинцы назвали пять главных задач для команды Зеленского - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.11.2019, 12:14

В ТОП-5 вошли прекращение огня на Донбассе, рост зарплат, снижение тарифов, наказание виновных в коррупции и уменьшение влияния олигархов на политику

74% опрошенных украинцев назвали прекращение войны в Донбассе первоочередной задачей президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фондом Деминициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

"Граждане считают, что первоочередные пять действий президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%", - говорится в сообщении.

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Фото: dif.org.ua

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Социологи отметили, что украинцы положительно относятся к первым решениям и предложениям Зеленского:

  • инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),
  • решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59 %, отрицательно - 26%),
  • предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),
  • возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),
  • решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),
  • полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Негативно украинцы воспринимают решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%), решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%), решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2041 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • 1 ноября согласно данным опроса КМИС, большинство граждан Украины (59,3%) считали, что оплачивать восстановление разрушенных в результате войны территорий после деоккупации Донбасса должна страна-агрессор Россия
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Владимир Зеленский владимир путин опрос кмис деминициативы
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