UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Опрос. Украинцы назвали режим в Москве "диктатурой", "фашизмом" и "нацизмом"

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 18:47
Опрос. Украинцы назвали режим в Москве
Иллюстративное фото: Луганская ОВА

Украинцы считают, что действующий сейчас в России режим можно назвать "диктатурой", "фашизмом" или "нацизмом". Большинство высказали мнение, что россияне устроили геноцид украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

Как показал социологический опрос, диктатура (41%) и фашизм (37%) – основные характеристики, которыми описывают украинцы современный политический режим в России. Еще 10% характеризуют российский режим как нацизм.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Абсолютное большинство (89%) опрошенных поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа. 76% – за запрет использования символов Z и V, используемых на российской военной технике, 74% – за запрет "георгиевской" ленты.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

Читайте также: Украинцы все меньше говорят по-русски, украинский – единственный государственный – опрос

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рейтинг геноцид опрос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 