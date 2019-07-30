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Опубликована петиция с требованием уволить Вовка и Трубу

Опубликована петиция с требованием уволить Вовка и Трубу - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 15:09

Авторы петиции на сайте президента надеются, что личное влияние Зеленского поможет уволить главу ГРБ Романа Трубу и главу ОАСК Павла Вовка

На сайте президента опубликована петиция с требованием уволить главу ГБР Романа Трубу и главу ОАСК Павла Вовка.

Автор петиции - Анна Грушевская. В петиции утверждается, что общественность удивлена отсутствием реакции президента Владимира Зеленского на "скандал с руководителями ГБР и ОАСК". Автор напоминает об увольнении начальника УВД Днепропетровской области Виталия Глуховери после того, как Зеленский потребовал этого от министра внутренних дел Арсена Авакова. Хотя увольнение глав ДБР и ОАСК не входит в компетенцию президента, Грушевская надеется, что личного влияния Зеленского на чиновников  и должностных лиц хватит для того, чтобы "справедливость торжествовала". 

На 15:08 петицию подписали 2607 человек.

Ранее сообщалось, что уже вторая петиция с требованием уволить главу ОПУ Андрея Богдана набрала необходимые 25000 голосов.

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Роман Труба петиция павел вовк официальный сайт президента Украины
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