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Опубликовано видео попадания снаряда оккупантов в жилой дом в Николаеве

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 19:43

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео попадания снаряда оккупантов в жилой дом в Николаеве.

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"Все это должно лечь в материалы для Гааги с целью осуждения Путина и его приспешников как военных преступников", – прокомментировал Геращенко.

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Вадим Ребрина
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Россия обстрел оккупанты Николаев
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