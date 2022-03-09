Опубликовано видео попадания снаряда оккупантов в жилой дом в Николаеве

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео попадания снаряда оккупантов в жилой дом в Николаеве.

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"Все это должно лечь в материалы для Гааги с целью осуждения Путина и его приспешников как военных преступников", – прокомментировал Геращенко.

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Вадим Ребрина

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