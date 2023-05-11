Организатору пыток в Херсоне и его сообщникам объявлено о подозрении – фото

Прокуратура Херсонской области уведомила о подозрении полковника полиции РФ, который в период оккупации Херсона организовал пыточные и лично отдавал приказы о применении насилия к сотням незаконно задержанных гражданских, и трем его сообщникам. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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Прокуроры сообщили о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии Ростовской области, полковнику полиции РФ, который организовал пыточные во время оккупации Херсона и лично приказывал применять насилие к гражданским, и трем его сообщникам.

Костин сообщил, что оккупанты пытали людей в захваченном изоляторе временного содержания (судя по фотографии, он находится по адресу улица Теплоэнергетиков, 3. – Ред) с марта по октябрь 2022 года. Следствие считает, что через него прошли более 200 человек, преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны АТО и родственники правоохранителей. 160 пострадавших уже обратились в органы правопорядка, устанавливаются другие потерпевшие.

По данным прокуратуры, людей держали в антисанитарных условиях, избивали, пытали, отказывали в оказании медицинской помощи. Известны по меньшей мере 17 случаев, когда мужчин пытали электротоком. Как минимум три пленника были замучены до смерти, шестерых принудительно вывезены на временно оккупированные территории.

Костин напоминает, что только в Херсонской области обнаружено 11 застенков и 13 мест содержания заложников, проверяются случаи незаконного удержания около 1000 человек.

"Мы найдем всех причастных. Ни один военный преступник не избежит наказания. Их лица будут знать весь мир. Их имена будут звучать в зале суда", – заявил глава Офиса генпрокурора.

10 мая суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы задержанному в Одессе бывшему охраннику российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона.

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