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Организаторы форума Холокоста отреагировали на решение Зеленского

Организаторы форума Холокоста отреагировали на решение Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.01.2020, 14:15

Ранее украинская делегация решила отдать свои места на форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию

В израильском мемориальном комплексе Яд Вашем отреагировали на решение президента Владимира Зеленского и украинской делегации уступить свои места выжившим во время Холокоста, заявив, что они "сожалеют о таком шаге". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителей мемориального комплекса. 

Представители Яд Вашем заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского "прискорбным".

"Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом", - сказано в заявлении. 

  • Ранее украинская делегация решила отдать свои места на форуме памяти жертв Холокоста тем, кто его пережил, ввиду ограниченного количества мест на мероприятии.
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