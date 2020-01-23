Организаторы форума Холокоста отреагировали на решение Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В израильском мемориальном комплексе Яд Вашем отреагировали на решение президента Владимира Зеленского и украинской делегации уступить свои места выжившим во время Холокоста, заявив, что они "сожалеют о таком шаге". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителей мемориального комплекса.

Представители Яд Вашем заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского "прискорбным".

"Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом", - сказано в заявлении.