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Украина отдала свои места на форуме памяти Холокоста - Зеленский

Украина отдала свои места на форуме памяти Холокоста - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.01.2020, 10:12

Однако делегация Украины будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях

Делегация Украины решила передать свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле, тем, кто пережил эту трагедию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

Зеленский написал, что из-за "огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию": "Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно".

Однако украинская делегация, по словам президента, будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

  • Вчера в Офисе президента заявили, что Зеленский может провести беседу с Путиным во время памятных мероприятий в рамках Всемирного форума Холокоста, который 22-23 января пройдет в Израиле.

Смотрите также: Зеленский рассказал о возможности встречи с Путиным: видео

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