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Организаторы Марша защитников Украины назвали время и место сбора

Организаторы Марша защитников Украины назвали время и место сбора - Фото
Фото: facebook.com/Дмитро-Лінько
13.08.2019, 21:18

Организаторов марша пригласили в Офис президента

В результате встречи организаторов Марша защитников Украины, который должен состояться в День Независимости в Киеве, с представителями Офиса президента стороны договорились провести свои мероприятия в разное время.

Как написал в Facebook депутат 8 созыва от Радикальной партии Дмитрий Линько, это будет сделано "с целью предотвращения эмоциональных манипуляций, которые продолжают распространяться по сети".

Марш защитников начнется в парке Шевченко перед красным корпусом КНУ в 11:00. Сбор – на 10:00.

"Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, а и по сугубо техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения марша", - сообщил Линько.

15 июля президент Владимир Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости Украины - без парада. 

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

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день независимости марш парад
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