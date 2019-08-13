Организаторы Марша защитников Украины назвали время и место сбора

Фото: facebook.com/Дмитро-Лінько

В результате встречи организаторов Марша защитников Украины, который должен состояться в День Независимости в Киеве, с представителями Офиса президента стороны договорились провести свои мероприятия в разное время.

Как написал в Facebook депутат 8 созыва от Радикальной партии Дмитрий Линько, это будет сделано "с целью предотвращения эмоциональных манипуляций, которые продолжают распространяться по сети".

Марш защитников начнется в парке Шевченко перед красным корпусом КНУ в 11:00. Сбор – на 10:00.

"Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, а и по сугубо техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения марша", - сообщил Линько.

15 июля президент Владимир Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости Украины - без парада.

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.