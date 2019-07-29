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Оружие, энергетика, космос: темы от Чалого для Зеленского в США

Оружие, энергетика, космос: темы от Чалого для Зеленского в США - Фото
Фото: Валерий Чалый / Facebook
29.07.2019, 11:55

По словам посла Украины в Вашингтоне, обо всех важных темах он лично сообщил президенту, чтобы тот подготовился к переговорам с Дональдом Трампом

Среди неотложных вопросов двустороннего взаимодействия Украина-США, которые нужно будет поднять президенту Владимиру Зеленскому на встрече с американским лидером Дональдом Трампом - вооружения, энергобезопасность страны и некоторые моменты насчет космоса. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

Дипломат завершает свою каденцию в Вашингтоне: вскоре его заменит другой сотрудник МИД.

"Они (неотложные вопросы, - ред.) касаются дальнейшего нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, включая закупку вооружения, сотрудничество в энергетической сфере. Это также решение некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", - считает Чалый.

Помимо этого, говорит посол, критически важным в "непростой период перед президентскими выборами в США" также является и вопрос дальнейшего обеспечения двухпартийной поддержки Украины со стороны как Республиканcкой, так и Демократической партии.

"Это также темы, связанные с перспективами деятельности Комиссии стратегического партнерства Украина-США", - подытожил он.

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валерий чалый
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