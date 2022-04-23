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Зеленский о визитах генсека ООН в Москву и Киев: Ехать сначала в Россию – ошибка

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 22:17
Зеленский о визитах генсека ООН в Москву и Киев: Ехать сначала в Россию – ошибка - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Владимир Зеленский считает ошибочной очередность визитов генсека ООН Антониу Гутерриша сначала в Москву, а потом в Киев. Об этом президент сказал во время пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов.   

"Я считаю ошибочным сначала ехать в Россию, а потом в Украину. Это просто неправильно. А с чем он (Генсек ООН. - Ред.) вернется: передать нам сигналы от России?", – сказал Зеленский. 

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По мнению президента, такая очередность визита может восприниматься как неоднозначная трактовка, кто является агрессором в этой войне. 

"Необходимо добавить логику в эту очередность. А логика очень простая. Если ты хочешь закончить войну, ты должен точно знать, что происходит. Приехать. Посмотреть. А что там он увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет", – сказал президент. 

Он добавил, что для генсека ООН логичнее сначала побывать в Украине, увидеть людей, результаты агрессии российской армии, последствия войны и оккупации и уже с этим опытом ехать в Российскую Федерацию. 

"На основе этого опыта говорить с Россией. Можно задавать тогда вопросы, искать выходы. Генеральный секретарь ООН может задавать вопросы на самом высоком уровне", – заключил Зеленский.

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Роман Брыль
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Антониу Гутерриш Владимир Зеленский генсек оон визит в москву
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