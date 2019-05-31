Основа решила идти в Раду вместе с Батькивщиной

Фото: facebook.com/taruta

Политическая партия Основа на внеочередном съезде приняла решение объединить усилия с партией Батькивщина на внеочередных парламентских выборах. Об этом в Facebook сообщил лидер Основы Сергей Тарута.

"Прежде всего наши партии будут объединять идеологические платформы в экономической сфере и в вопросе восстановления мира в Украине", - написал он.

Также Основа и Батькивщина будут формировать совместный список кандидатов в депутаты.

"Украинский народ заслуживает в обновленной Раде сильную и эффективную проукраинскую коалицию, нацеленную на быстрые качественные преобразования к лучшему", - подытожил Тарута.

Сегодня стало известно, что Петр Порошенко, Андрей Парубий и Ирина Геращенко могут войти в первую пятерку партии Европейская солидарность.