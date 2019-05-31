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31.05.2019, 16:19

Стало известно, кто может войти в первую пятерку партии Порошенко

Стало известно, кто может войти в первую пятерку партии Порошенко - Фото
Петр Порошенко, Марина Порошенко, Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В пятерку также должен войти один военнослужащий, но его фамилию источники отказались озвучить

Петр Порошенко, Андрей Парубий и Ирина Геращенко могут войти в первую пятерку партии Европейская солидарность. Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в руководстве партии.

"Порошенко, скорее всего, возглавит список, а после захода в Раду может отказаться от мандата. Будем еще определяться", - отметил собеседник в партии.

По его словам, в первую пятерку также должен войти один военнослужащий. Однако его фамилию источники отказались озвучить.

Сегодня Европейская солидарность на своем съезде утвердила состав центрального политсовета и президиума партии.

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Теги: Петр Порошенко, андрей парубий, Ирина Геращенко, европейская солидарность
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