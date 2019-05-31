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31.05.2019, 16:10

Партия Порошенко утвердила новое руководство. Список

Партия Порошенко утвердила новое руководство. Список - Фото
Съезд партии Европейская солидарность (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Европейская солидарность утвердила состав центрального политсовета и президиума

Партия Европейская солидарность (ЕС), которую возглавил пятый президент Петр Порошенко, утвердила состав центрального политсовета и президиума партии. Такие решения были приняты на съезде ЕС, передает корреспондент LIGA.net.

В центральный политсовет вошли 26 человек: Владимир Арьев, Степан Барна, Юрий Бирюков, Габибулаева Динара, Виталий Гайдукевич, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Михаил Довбенко, Вирджиния Дронова, Геннадий Зубко, Мария Ионова, Руслан Князевич, Владимир Кушнир, Ирина Луценко, Иван Мельничук, Артур Переверзев, Александр Погребинский, Татьяна Рычкова, Олег Синютка, Виктор Таран, Елена Урсуленко, София Федина, Ирина Фриз, Нина Южанина.

Также в политсовет входят глава партии и секретарь Максим Саврасов.

В президиум партии вошли: Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка, Максим Саврасов и Петр Порошенко.

После передачи власти Владимиру Зеленскому Порошенко переехал в "прозрачный офис" (фото и видео), после чего заявил о ребрендинге и обновлении списков. В БПП сказали, что переформатированная партия будет "правого толка".

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Теги: Петр Порошенко, европейская солидарность
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