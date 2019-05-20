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20.05.2019, 20:57

Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео

Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент встретился с сенатором США и послом США в Евросоюзе

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Пятый президент Украины Петр Порошенко, завершив 20 мая свою президентскую каденцию, переехал в новый офис. Об этом Порошенко написал в Facebook. 

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"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Проект "Открытый офис" партия БПП организовала совместно с IDF Reforms Lab. Он расположен на улице Лаврской в Киеве. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла.

Накануне завершения своей каденции Порошенко обратился к украинцам с прощальной речью, в которой заверил, что остается в политике, поскольку не все позитивные изменеия в Украине стали необратимыми.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко, завершивший свою президентскую каденцию 20 мая 2019 года, вскоре после избрания в 2014-м потерял статус миллиардера. В 2008 году эксперты журнала Фокус оценивали активы Порошенко в $1,450 млрд, а Корреспондент - в $1,120 млрд.

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Теги: Петр Порошенко, БПП
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