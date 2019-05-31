Европейская солидарность избрала лидера партии

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Европейская солидарность (экс-БПП) избрала главу партии - пятого президента Петра Порошенко. Соответствующее решение было принято на съезде партии, передает корреспондент LIGA.net.

Ранее партию возглавлял городской глава Киева Виталий Кличко.

Сегодня, 31 мая, в Мистецьком арсенале проходит съезд партии Европейская солидарность. На съезде присутствует также спикер парламента Андрей Парубий.

После передачи власти Зеленскому Порошенко переехал в "прозрачный офис" (фото и видео), после чего заявил о ребрендинге и обновлении списков. В БПП говорят, что переформатированная партия будет "правого толка".

Перед съездом Порошенко сказал журналистам, что пойдет на парламентские выборы, если ему "доверит партия".

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