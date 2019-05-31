Порошенко рассказал, планирует ли идти на выборы

Петр Порошенко (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в досрочных парламентских выборах, если ему "доверит партия". Об этом он сообщил журналистам перед сьездом партии Европейская Солидарность, передает корреспондент LIGA.net.

"Очевидно, да (буду принимать участие в выборах - ред.). Если доверит партия", - ответил Порошенко на вопрос журналистов.

По словам собеседников LIGA.net в партии, Порошенко может возглавить избирательный список Европейской солидарности (бывший Блок Петра Порошенко).

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.

30 мая пятый президент вступил в партию Европейская Солидарность - написал заявление и получил членский билет.

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