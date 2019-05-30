Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пятый президент написал заявление и получил членский билет

Пятый президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская Солидарность (экс-БПП). Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к Европейской Солидарности. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО", - написал он.

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.

29 мая депутат от БПП Александр Грановский заявил, что вышел из партии Порошенко и в его новую политическую силу вступать не собирается.

Ранее сегодня стало известно, что завтра, 31 мая, партия Порошенко проведет съезд в помещении Мистецького арсенала в Киеве. 

Читайте также: Кличко и Парубий пойдут в Раду с партией Порошенко - УП

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Порошенко вступил в свою партию: видео
Порошенко вступил в свою партию: видео
Американцы показали первое летающее на водороде такси: видео
Американцы показали первое летающее на водороде такси: видео
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Люди Развод по-донецки. Основатели ИСД судятся в Лондоне за $1 млрд
Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Экономика Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Газпром оспорил взыскание активов в Люксембурге по иску Нафтогаза
ТЭК Газпром оспорил взыскание активов в Люксембурге по иску Нафтогаза
Популярное
фото/видео
Как Рада провалила отставку Гройсмана и как он отреагировал: фото
Как Рада провалила отставку Гройсмана и как он отреагировал: фото
Порошенко вступил в свою партию: видео
Порошенко вступил в свою партию: видео 14:49
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info 13:30
Кино. Названа дата выхода драмы по балладе Тараса Шевченко: видео
Кино. Названа дата выхода драмы по балладе Тараса Шевченко: видео 13:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 