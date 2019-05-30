Порошенко вступил в свою партию: видео

Пятый президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская Солидарность (экс-БПП). Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к Европейской Солидарности. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО", - написал он.

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.

29 мая депутат от БПП Александр Грановский заявил, что вышел из партии Порошенко и в его новую политическую силу вступать не собирается.

Ранее сегодня стало известно, что завтра, 31 мая, партия Порошенко проведет съезд в помещении Мистецького арсенала в Киеве.

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