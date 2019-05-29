Кличко и Парубий пойдут в Раду с партией Порошенко - УП

Петр Порошенко и Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут принять участие в парламентских выборах в составе новой партии Петра Порошенко Европейская солидарность. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - отметил высокопоставленный собеседник, который близок к лидеру УДАРа Виталию Кличко.

Издание пишет, что эту информацию косвенно подтвердили источники в команде мэра Киева.

Также источники УП утверждают, что Парубий тоже может присоединиться к Европейской солидарности.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка партии.

"Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он никому не отчитывается", - сказал изданию собеседник из окружения Порошенко.

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность.