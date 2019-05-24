БПП переименовали в Европейскую Солидарность

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Политическую партию Блок Петра Порошенко Солидарность переименовали в Европейскую Солидарность, сообщает пресс-служба партии.

Предложение о переименовании озвучил во время форума общественной организации Солидарное дело общин политолог Сергей Таран.

"Наша программа построена на тех ценностях, которые превратили Европу – континент, где тысячелетиями шли войны – на успешное, богатое, демократическое сообщество – Европейский Союз.Так как мы полностью разделяем европейские ценности и европейский путь Украины, мы сегодня публично выносим партии БПП Солидарность предложение для нового названия”, – заявил он.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что БПП Солидарность меняет название и руководство партии. Также он анонсировал съезд партии 31 мая.

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