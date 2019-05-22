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22.05.2019, 18:31

Порошенко о выборах: БПП ждет ребрендинг и обновление списков

Порошенко о выборах: БПП ждет ребрендинг и обновление списков - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Партия пятого президента будет участвовать в парламентских выборах

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Пятый президент Петр Порошенко отметил, что его команда готова к выборам в любое время, передает корреспондент LIGA.net.

"В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором будет серьезный  ребрендинг партии, переформатирование и обновление и партии и партийного списка", - сообщил Порошенко.

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Пятый президент уверен, что участие его команды в выборах в ВР - абсолютно необходимо, считая себя обязанным защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые были начаты.

Он также подчеркнул, что попытка протянуть сегодня изменения в избирательное законодательство с закрытыми списками это не те реформы, которые нужны стране. Порошенко напомнил, что БПП выступает за принятие нового кодекса закона о выборах в ближайшее время.

"Призываю все демократические силы немедленно начать переговоры о формате участия в парламентских выборах. Должны не допустить реванша", - написал пятый президент в Twitter.

Сегодня, 22 мая, в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.

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Теги: Петр Порошенко, выборы 2019
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