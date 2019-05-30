Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 10:47

Завтра состоится съезд обновленной партии Порошенко

Завтра состоится съезд обновленной партии Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В отличие от некоторых топ-соратников пятого президента, замглавы фракции БПП Сергей Березенко уходить из партии не собирается

Партия Европейская солидарность (экс-БПП) пятого президента Петра Порошенко проведет съезд 31 мая в помещении Мистецького арсенала в Киеве. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции БПП Сергей Березенко, передает LIGA.net.

"Приглашаем всех журналистов на съезд уже Европейской солидарности", - сообщил он.

Березенко отметил, что в отличие от нардепов Игоря Кононенко и Александра Грановского, которые вчера отмежевались от политической силы Порошенко, не намерен покидать партийные ряды.

После передачи власти Зеленскому Порошенко переехал в "прозрачный офис" (фото и видео), после чего заявил о ребрендинге и обновлении списков. В БПП говорят, что переформатированная партия будет "правого толка". Ранее УП сообщила, что Кличко и Парубий пойдут на выборы вместе с партией Порошенко.

Читайте также: Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, БПП, съезд, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 