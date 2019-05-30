Завтра состоится съезд обновленной партии Порошенко

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Партия Европейская солидарность (экс-БПП) пятого президента Петра Порошенко проведет съезд 31 мая в помещении Мистецького арсенала в Киеве. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции БПП Сергей Березенко, передает LIGA.net.

"Приглашаем всех журналистов на съезд уже Европейской солидарности", - сообщил он.

Березенко отметил, что в отличие от нардепов Игоря Кононенко и Александра Грановского, которые вчера отмежевались от политической силы Порошенко, не намерен покидать партийные ряды.

После передачи власти Зеленскому Порошенко переехал в "прозрачный офис" (фото и видео), после чего заявил о ребрендинге и обновлении списков. В БПП говорят, что переформатированная партия будет "правого толка". Ранее УП сообщила, что Кличко и Парубий пойдут на выборы вместе с партией Порошенко.

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