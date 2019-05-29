Грановский вышел из партии Порошенко

Грановский

Депутат от БПП Александр Грановский заявил, что вышел из партии Блок Петра Порошенко/Солидарность и в его новую политическую силу Европейская солидарность вступать не собирается. Об этом Грановский написал в своем Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии Блок Петра Порошенко", - написал нардеп.

"По состоянию на эту минуту я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии Европейская солидарность или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - добавил он.

При этом Грановский заявил, что в его решении нет "сложного подтекста", отметив, что с членами БПП они останутся "добрыми друзьями". "Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", - написал Грановский.

О своих новых решениях, если они будут, депутат пообещал сообщить общественности.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что посылал свои автомобили к Юлии Тимошенко и Александру Грановскому, чтобы отвлечь следивших за ним журналистов, а сам тем временем проводил встречи с другими людьми.