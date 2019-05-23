Видео "Схем": Кортеж Коломойского трижды приезжал к Тимошенко

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При этом и лидер Батькивщины, и олигарх отрицают факт встречи

Кортеж олигарха Игоря Коломойского после его возвращения в Украину трижды посещал жилище лидера Батькивщины Юлии Тимошенко в поселке Козин Киевской области. Тимошенко отрицает встречу с Коломойским. Олигарх утверждает, что посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов. Об этом идет речь в новом выпуске программы "Схемы".

Во время первого такого визита рядом с домом Тимошенко был припаркован автомобиль ее сопровождения, что, по мнению журналиста Михаила Ткача, могло свидетельствовать о том, что депутат находится дома.

Второй и третий визиты кортежа Коломойского к Тимошенко происходили ночью. В ходе третьего визита одна из машин олигарха выехала непосредственно с территории котеджа лидера Батькивщины. Журналисты сняли этот момент на видео.

Сама Тимошенко на вопрос Ткача, зачем Коломойский приезжал к ней ночью, ответила: "Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы разберитесь… Вы знаете, сколько там разных людей?"

Кроме того, съемочная группа зафиксировала, как кортеж Коломойского заезжал на закрытую территорию, где находится дом депутата от БПП Александра Грановского.

Сам Коломойский заявил "Схемам", что посылал свои автомобили к Тимошенко и Грановскому специально, чтобы отвлечь следивших за ним журналистов, а сам тем временем проводил встречи с другими людьми.

"В связи с открытой слежкой, которую устроили журналисты, я придумал схему дезориентации. Когда мне надо куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW с машиной сопровождения по разным адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу госпожи Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других машинах, которые вы не знаете, и еду по нужным мне встречам", - сказал Коломойский.

На уточняющий вопрос, как ему удалось договориться с Тимошенко, чтобы его машину пустили именно на территорию ее имения, Коломойский сказал: "Мы с Тимошенко знакомы. Иногда мои охранники договариваются с ее охранниками… И если моим охранникам надо заехать перекантоваться в ее двор, то ничего страшного. Они заехали, посидели в машине и выехали".

Ранее Коломойский заявлял, что Тимошенко обращалась к нему с просьбой поддержать на прошедших выборах президента.

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Теги: юлия тимошенко, игорь коломойский, александр грановский, схемы
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