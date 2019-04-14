Оснований для роспуска парламента не существует – Порошенко

Петр Порошенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день не существует конституционных оснований для прекращения полномочий парламента. Об этом он сказал, выступая в пресс-центре стадиона Олимпийский.

"Конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. Если есть теории заговора, то я в них не верю", - заявил Порошенко.

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По мнению Порошенко, Рада этого созыва сделала огромные шаги по поддержке и реализации инициатив президента. Он считает, что возможность новоизбранного президента "в любое время распускать парламент является дорогой к тоталитаризму".

Ранее в команде Владимира Зеленского рассказали LIGA.net, что у них есть "интересные фишки", которые они обещают внедрить, если украинский парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом.

Напомним, согласно опросу группы Рейтинг, почти две трети опрошенных избирателей, которые собираются голосовать и определились, во втором туре выборов президента намерены отдать голос за шоумена Владимира Зеленского, чей рейтинг опережает рейтинг главы государства Петра Порошенко более чем вдвое.