Основатель World Central Kitchen получил табличку на аллее друзей Украины

Основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес получил именную табличку на Аллее смелости в Киеве, сообщила пресс-служба президента Украины.

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Аллея смелости расположена на площади Конституции рядом с Верховной Радой. Там чеканят имена тех, кто помогал Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

На Аллее смелости в Киеве уже отмечены:

→ президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

→ президент Польши Анджей Дуда

→ президент Латвии Эгилс Левитс

→ премьер-министр Великобритании в 2019-2022 гг. Борис Джонсон

→ премьер-министр Чехии Петр Фиала

→ премьер-министр Словении в 2020-2022 гг. Янез Янша

→ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

→ вице-премьер-министр Польши в 2020-2022 гг. Ярослав Качиньский

→ американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн

Хосе Андрес стал десятым в этом списке.

Президент Владимир Зеленский также вручил ему орден "За заслуги" ІІ степени.

"Спасибо за все, что вы делаете. Теперь это будет в истории нашей страны, нашей независимости. Мы никогда не забудем этого", – заявил он Андресу.

Основатель благотворительной организации World Central Kitchen приехал в Украину в связи с началом ее деятельности в деоккупированном Херсоне.

Представители организации уже раздали более 19 000 продуктовых наборов в Херсоне и наладили ежедневную доставку горячего питания гражданам, которые проживают в негазифицированных помещениях и вынуждены готовить еду на кострах.

Кроме того, представители World Central Kitchen обустроили в разных районах Херсона пункты, где люди могут набирать воду для употребления и приготовления пищи.

Андрій Водяний

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