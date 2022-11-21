UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Основатель World Central Kitchen получил табличку на аллее друзей Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 18:45
Основатель World Central Kitchen получил табличку на аллее друзей Украины - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес получил именную табличку на Аллее смелости в Киеве, сообщила пресс-служба президента Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аллея смелости расположена на площади Конституции рядом с Верховной Радой. Там чеканят имена тех, кто помогал Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

На Аллее смелости в Киеве уже отмечены:

→ президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
→ президент Польши Анджей Дуда
→ президент Латвии Эгилс Левитс
→ премьер-министр Великобритании в 2019-2022 гг. Борис Джонсон
→ премьер-министр Чехии Петр Фиала
→ премьер-министр Словении в 2020-2022 гг. Янез Янша
→ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
→ вице-премьер-министр Польши в 2020-2022 гг. Ярослав Качиньский
→ американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн

Хосе Андрес стал десятым в этом списке.

Президент Владимир Зеленский также вручил ему орден "За заслуги" ІІ степени.

"Спасибо за все, что вы делаете. Теперь это будет в истории нашей страны, нашей независимости. Мы никогда не забудем этого", – заявил он Андресу.

Основатель благотворительной организации World Central Kitchen приехал в Украину в связи с началом ее деятельности в деоккупированном Херсоне.

Представители организации уже раздали более 19 000 продуктовых наборов в Херсоне и наладили ежедневную доставку горячего питания гражданам, которые проживают в негазифицированных помещениях и вынуждены готовить еду на кострах.

Кроме того, представители World Central Kitchen обустроили в разных районах Херсона пункты, где люди могут набирать воду для употребления и приготовления пищи.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский World Central Kitchen Аллея смелости Хосе Андрес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 