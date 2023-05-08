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Основные источники надежды и оптимизма украинцев во время войны: оружие и союзники – опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 15:51
Основные источники надежды и оптимизма украинцев во время войны: оружие и союзники – опрос - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Источниками надежды и оптимизма для украинцев во время войны прежде всего являются иностранная военная помощь, поддержка со стороны других стран и успехи Вооруженных Сил. Об этом свидетельствует опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Отмечается, что по результатам опроса источником надежды и оптимизма для украинцев являются события, свидетельствующие о том, что Украина не осталась наедине с агрессором.

В частности, 13,5% опрошенных наполнялись надеждой из-за получения оружия из-за границы, а 11,8% отметили, что оптимизм им внушала поддержка других стран в целом.

Также надежду приносили успехи ВСУ на поле боя: 10,7% респондентов назвали источником оптимизма наступательные действия, деоккупацию и освобождение украинских территорий.

Из респондентов 8,6% отдельно выделили освобождение Херсона, 6,2% – освобождение Харьковской области.

В числе опрошенных 7,5% назвали источником надежды украинских военных, а 5% упомянули их победы.

Объединение страны, сплоченность и несокрушимость выделили 6,2% респондентов.

Опрос проведен 23-30 марта 2023 за счет пожертвований в рамках проекта Sustainability4Ukraine через сайт благотворительной организации "Украинская Биржа Благотворительности" (основатель – Виктор Пинчук) методом личного интервью во всех областях, за исключением оккупированной территории и районов боевых действий. Опрошены 2017 граждан от 18 лет. Возможная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Фото: dif.org.ua

  • 3 мая Европейская бизнес-ассоциация сообщила, что 83% украинских компаний имеют сотрудников, мобилизованных в ряды ВСУ.

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Артем Джеріпа
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