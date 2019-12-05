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Основные заказчики джинсы в онлайн-медиа за два месяца - ИМИ

Основные заказчики джинсы в онлайн-медиа за два месяца - ИМИ - Фото
Фото: imi.org.ua
05.12.2019, 13:08

По данным Института массовой информации, не было зафиксировано заказных материалов на сайтах Лига, Украинская правда и Тиждень

Основными заказчиками джинсы в онлайн-медиа являются коммерческие компании и бизнес, на которые пришлось 24% общего количества джинсы. Об этом свидетельствует исследование Института массовой информации

На втором месте по количеству материалов с признаками заказа - партия Оппозиционная платформа - За життя (18,1%).

В ИМИ уточнили, что новым антитрендом четвертого квартала 2019 года стало появление материалов с признаками заказа, они были направлены против конкретных законопроектов.

Например, онлайн-медиа размещали много материалов против законопроекта №1210 (11,6% общего количества материалов с признаками заказа) и против законопроекта №2336-2 (7,9% общего количества материалов с признаками заказа).

По мнению экспертов ИМИ, такой высокий процент контрлобизма может свидетельствовать о том, что за ним стоят экономические интересы отдельных олигархов и крупных компаний.

Среди крупнейших заказчиков джинсы оказались олигарх Ринат Ахметов (8,6% всех материалов с признаками заказа сообщали о ДТЭК, Укртелекоме и Фонде Ахметова) и автопроизводители (8,6% джинсы пришлось на "новейшие" и "мощные" автомобили).

В ИМИ подчеркнули, что не было выявлено заказных материалов на сайтах Лига, Украинская правда и Тиждень.

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Фото: imi.org.ua

Только 8,2% материалов с признаками заказа были условно маркированы как реклама, но эта маркировка не соответствует законодательству.

Мониторинг проводился в октябре-ноябре 2019 года среди 17 онлайн-медиа, полная выборка составила более 20 000 новостей.

  • 13 июня сообщалось, что, по данным ИМИ, 57% материалов с признаками политического заказа в национальных онлайн-медиа касались партии Оппозиционная платформа - За життя.
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ринат ахметов укртелеком дтэк джинса Опозиційна платформа - За життя
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