Останови своего идиота – экс-замминистра обороны Украины к министру обороны Беларуси
27.02.2022, 21:40
С личной фейсбук-страницы Александра Носова
Экс-замминистра обороны Украины Александр Носов записал видеообращение к министру обороны Беларуси Виктору Хренину.
"Если ты будешь продолжать бояться своего президента, смотреть ему в рот преданно и тупо, как дебильный суворовец, он примет решение – послать к нам на убой беларусов. И мы их тут кончим. И ты будешь виноват. Ты – единственный в Беларуси, кто может его остановить и сказать: "Э! Там мочат", – отметил Александр Носов.
Он также уточнил, что в Украине уже "положили более 5 тысяч" российских военных. Поэтому экс-замминистра обороны Украины заявил, остановив Лукашенко, Хренин будет героем Беларуси.
Ранее глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко обратился к беларуским пограничникам.
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