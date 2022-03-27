Освобожденный Тростянец: огромные разрушения, больница заминирована – замглавы Сумской ОВА

Тростянец, который 26 марта освободили от российских оккупантов, подвергся серьезным разрушениям, захватчики заминировали больницу. Об этом сообщил первый зампредседателя Сумской ОВА Тарас Савченко.

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Савченко приехал в Тростянец с колонной, которая привезла в город гуманитарный груз: продукты, детское питание, товары для маленьких детей, средства гигиены, медикаменты первой необходимости.

"Мы увидели огромные разрушения. Мы увидели десятки единиц сожженной техники как гражданской, так и военной. Полное отсутствие каких-либо коммуникаций, в том числе связи, света, воды", – рассказал чиновник.

По его словам, сотрудники ГСЧС прилагают все силы, чтобы жизнь в городе начала налаживаться.

"В Тростянце ситуация ужасная. В последние дни была под обстрелом больница, она заминирована. Сегодня нам не удалось попасть на территорию больницы – там работают специалисты, работают военные", – сказал Савченко.

Он добавил, что в Тростянце много раненых – многие лежат дома или у родственников. Спасателям ГСЧС поручили выяснить адреса, где находятся раненые, чтобы вывезти их в больницы в Сумы и другие населенные пункты области.

26 марта силами 93 бригады Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец освободили от российских оккупационных войск.

Наталия Медведева

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