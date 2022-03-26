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Тростянец освобожден от российских оккупантов: они бежали, оставив технику и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 21:41
Тростянец освобожден от российских оккупантов: они бежали, оставив технику и боеприпасы - Фото
Фото: facebook.com/93OMБ

Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Согласно сообщению, холодноярцы выгнали из города "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96 отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Тростянец освобожден от российских оккупантов: они бежали, оставив технику и боеприпасы

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставив вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации, сообщили в пресс-службе.

Тростянец освобожден от российских оккупантов: они бежали, оставив технику и боеприпасы

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Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты тростянец
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