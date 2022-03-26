Тростянец освобожден от российских оккупантов: они бежали, оставив технику и боеприпасы

Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Согласно сообщению, холодноярцы выгнали из города "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96 отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставив вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации, сообщили в пресс-службе.

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Вадим Ребрина

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