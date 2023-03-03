От авто почти ничего не осталось. В Херсонской области оккупанты обстреляли волонтеров

В селе Змиевка Бериславского района Херсонской области автомобили местной полиции и волонтеров из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. От автомобиля волонтеров почти ничего не осталось. Их с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками, "от автомобиля волонтеров осталась только куча металла", рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа полиции ехала по вызову. Волонтеры направлялись в село эвакуировать пенсионерку и доставить гуманитарную помощь.

По прибытии на место полицейские сообщили, что они и еще один автомобиль попали под плотный обстрел, было прямое попадание снаряда в автомобиль. После этого со следственно-оперативной группой исчезла связь. Тогда травмировались трое гражданских и двое полицейских.

Первыми раненым помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга.

По этому факту полицией Херсонской области начато производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

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Вадим Ребрина

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