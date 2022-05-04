От обстрела оккупантов погиб журналист телеканала Дом

Вследствие обстрелов российских оккупантов погиб журналист телеканала Дом Александр Махов. Об этом сообщает пресс-служба Украины24, где он раньше работал.

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Махов много лет работал на каналах Украина и Украина24 и освещал события на передовой. Он также служил в ВСУ, рассказали его коллеги.

Согласно сообщению, Махов был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из китайского Уханя, где произошла первая вспышка коронавируса.

"Александр называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте. Война забирает лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!" – сказано в сообщении.

В Facebook Махова указано, что в последнее время он работал на телеканале Дом.

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Вадим Ребрина

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