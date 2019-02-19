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19.02.2019, 14:29

От Порошенко ждут изменений в Конституцию по Крыму – Чубаров

От Порошенко ждут изменений в Конституцию по Крыму – Чубаров - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа уверен, что не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма

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От президента Петра Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Чубаров сообщил, что рабочая группа уже разработала проект изменений в Конституцию по поводу статуса Крымскотатарской национальной автономии для Крыма. И он рассчитывает, что уже на следующей пленарной неделе президент внесет проект в парламент.

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Чубаров подчеркнул, что такие изменения дадут Украине и ее международным партнерам новые инструменты и механизмы для восстановления украинского суверенитета над Крымом. Он уверен, что, как не может быть безопасной и суверенной Европы без Украины, так не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма.

Напомним, сегодня в Раде проходит спецзаседание в связи с пятой годовщиной агрессии РФ против Украины.

 

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Теги: Россия, петр порошенко, война, Крым, агрессия, конституция, Рефат Чубаров
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