От Порошенко ждут изменений в Конституцию по Крыму – Чубаров

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

От президента Петра Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Чубаров сообщил, что рабочая группа уже разработала проект изменений в Конституцию по поводу статуса Крымскотатарской национальной автономии для Крыма. И он рассчитывает, что уже на следующей пленарной неделе президент внесет проект в парламент.

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Чубаров подчеркнул, что такие изменения дадут Украине и ее международным партнерам новые инструменты и механизмы для восстановления украинского суверенитета над Крымом. Он уверен, что, как не может быть безопасной и суверенной Европы без Украины, так не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма.

Напомним, сегодня в Раде проходит спецзаседание в связи с пятой годовщиной агрессии РФ против Украины.