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19.02.2019, 13:55

Пять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фото

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Пять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фото
Пять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фото
Пять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фотоПять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фото

На заседание парламента пришли президент, премьер, министры, иностранные дипломаты и ветераны АТО

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Сегодня в Верховной Раде проходит заседание в связи с пятой годовщиной начала российской агрессии против Украины.

На заседание пришли президент Петр Порошенко, глава Европейского Совета Дональд Туск, нардепы, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, ветераны АТО, представители Меджлиса крымскотатарского народы и иностранных парламентов.

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Туск во время выступления с трибуны дал украинцам пять советов накануне президентских выборов в Украине. Порошенко на заседании подписал закон о внесении в Конституцию курса на ЕС и НАТО.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Россия, война, парламент, рада, заседание
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