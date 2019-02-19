Пять лет агрессии РФ: Рада собралась на спецзаседание – фото

Сегодня в Верховной Раде проходит заседание в связи с пятой годовщиной начала российской агрессии против Украины.

На заседание пришли президент Петр Порошенко, глава Европейского Совета Дональд Туск, нардепы, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, ветераны АТО, представители Меджлиса крымскотатарского народы и иностранных парламентов.

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Туск во время выступления с трибуны дал украинцам пять советов накануне президентских выборов в Украине. Порошенко на заседании подписал закон о внесении в Конституцию курса на ЕС и НАТО.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net