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От ракетного удара России по Десне погибли почти 90 человек – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 13:44
От ракетного удара России по Десне погибли почти 90 человек – Зеленский - Фото
Скриншот

На территории в/ч "Десна" в одноименном поселке Черниговской области от ракетного удара России 17 мая погибли 87 человек. Такие данные озвучил на онлайн-включении на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский.

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По его словам, только сегодня спасатели и военные закончили работы по разбору завалов.

"К сожалению, под обломками нашли 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней", – сказал глава государства.

  • В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.
  • Авиация РФ выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания, пишут в ОК "Север". Атака произошла около 05:00 утра 17 мая.
Евгений Пилипенко
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