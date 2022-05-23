От ракетного удара России по Десне погибли почти 90 человек – Зеленский
23.05.2022, 13:44
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На территории в/ч "Десна" в одноименном поселке Черниговской области от ракетного удара России 17 мая погибли 87 человек. Такие данные озвучил на онлайн-включении на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский.
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По его словам, только сегодня спасатели и военные закончили работы по разбору завалов.
"К сожалению, под обломками нашли 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней", – сказал глава государства.
- В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.
- Авиация РФ выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания, пишут в ОК "Север". Атака произошла около 05:00 утра 17 мая.
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