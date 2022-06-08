Отдельные подразделения ВС Беларуси отходят от границы – сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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В утренней сводке сообщалось, что на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси отрабатывают создание ударных группировок на одном из направлений и проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходино, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль госграницы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на содержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении Славянска. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанесли авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

На Южнобугском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны.

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Вадим Ребрина

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