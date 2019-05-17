Отдых строгого режима: боевики ввели спецпропуска в Седово

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Боевики организовали во временно оккупированном курортном Седово так называемую Новоазовскую особую зону, блокпосты, на которых проводятся обязательные обыски автотранспорта и граждан. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Граждане, проживающие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, и желающие проехать в Седово, при въезде должны иметь с собой удостоверяющие личность документы и заполнять некие "анкеты", - отмечается в сообщении.

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По данным ИС, с 3 мая оккупанты начали оформлять местным жителям специальные "пропуска" для передвижения по оккупированной части района, для получения которых необходимо предоставить оригиналы паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также сообщить номер мобильного телефона.

В ИС предположили, что террористы ввели спецмеры якобы для предотвращения проникновения в тактические тылы "украинских диверсантов под видом отдыхающих".

23 июля 2018 года в Седово боевики разогнали дискотеку и задержали одного человека.