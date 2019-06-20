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20.06.2019, 11:10

Отец Гандзюк попросил Зеленского о встрече, тот согласился

Отец Гандзюк попросил Зеленского о встрече, тот согласился - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - ее Facebook)

Виктор Гандзюк попросил у президента провести закрытую встречу и назвал итоги расследования убийства дочери неудовлетворительными

Отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк попросил президента Владимира Зеленского о закрытой встрече.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в Facebook.

Он напомнил, что Зеленский, когда баллотировался, требовал у пятого президента Петра Порошенко наказать убийц Гандзюк. "Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны", - добавил отец активистки.

Он назвал неудовлетворительными результаты расследования убийства, в том числе отметил соглашения с исполнителями: "соглашения по принуждению, потому что нет доказательств. Местная полиция их не собирала, а те, что собрала - уничтожила".

Гандзюк подчеркнул, что исполнители получили несущественные приговоры, а организатор убийства до сих пор не состоит в международном розыске, находясь за границей. "Заказчики на свободе, один руководит областью, другие, говорят, собираются в парламент", - написал Виктор Гандзюк.

Зеленский согласился встретиться. "Давайте встретимся в АП", - написал он в комментарии к посту.

Вчера по делу об убийстве Гандзюк в Херсоне и области ГПУ провела 13 обысков. 11 июня генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

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Теги: Владимир Зеленский, Екатерина Гандзюк, виктор гандзюк
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